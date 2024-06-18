Деякі українці отримають 900 гривень на придбання книжок: про кого мова

Нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії" на суму 908 грн на придбання книг у різних форматах.

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Голова держави Володимир Зеленський підписав закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг. Про це йде мова у проєкті закону №11251.

Документ передбачає, що допомога надається: протягом року з дня досягнення громадянином України 18 річного віку; при народженні дитини — одному з батьків або інших законних представників впродовж року з дня народження дитини.

"Таким чином, вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії" на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки", — так висловилася про ініціативу голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 — 2 млн примірників", — додала вона.

Також цей закон передбачає порядок надання субсидій. Державна субсидія надається у розмірі орендної плати, сплаченої за квартал, водночас розмір державної субсидії не може перевищувати: 20 відсотків загальної вартості книговидавничої продукції, яку реалізує розповсюджувач книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, що розміщений в об’єкті оренди.

У липні 2023 року у Верховній Раді оприлюднили ініціативу, яка полягає у можливості скорочення терміну ув'язнення для осіб, що читають. Ця ідея стала основою законопроєкту №9477.

Крім того, дослідники дізналися, який вплив на когнітивні здібності має читання художніх творів впливає. Також експерти з'ясували потенційні переваги цієї практики перед іншими видами дозвілля або освітньої діяльності.