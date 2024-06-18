В Украине создают портал "еТютюн": зачем он нужен

На портале производители будут публиковать информацию об ингредиентах табачных изделий. Потребители смогут ознакомиться с предоставленными данными.

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Во исполнение Закона №1978 по охране здоровья населения от вредного воздействия табака в Украине начали реализацию проекта "еТютюн", который предусматривает цифровизацию, сбор информации о производителях и импортерах табачных изделий в Украине, содержания продукции и тому подобное. Об этом информирует Кабмин.

На этом портале производители и импортеры будут подавать информацию об ингредиентах табачных изделий и выбросах в результате их употребления. Потребители же, в свою очередь, смогут ознакомиться с важной для них открытой информацией.

Как отмечается, специализированный портал, который разрабатывается в рамках проекта "Поддержка цифровой трансформации" при поддержке USAID и UK Dev, обеспечит прозрачность оборота табачных изделий, позволит государству контролировать их качество и иметь четкий перечень производителей и импортеров табачных изделий в Украине, чтобы бороться с "черным рынком".

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Согласно законодательству, до первого февраля 2025 года производители должны внести данные в общую базу и с тех пор должен полноценно заработать портал "еТютюн", который даст государству действенный механизм контроля над тем, чтобы продукция соответствовала общепринятым европейским нормам.

Кроме того, как подчеркивают в Кабмине, портал "еТютюн" станет механизмом для экономического регулирования рынка и совокупность всех мер, предусмотренных законодательством, поддержит ответственных игроков на рынке, которые уважают своего потребителя и государство.

Напомним, что в киосках Киева больше не будут продавать табачные изделия. Такое решение принял Киевский городской совет.