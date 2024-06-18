В Україні створюють портал "еТютюн": навіщо він потрібен

На порталі виробники публікуватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів. Споживачі матимуть змогу ознайомитися з наданими даними.

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На виконання Закону №1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну в Україні розпочали реалізацію проєкту "еТютюн", який передбачає цифровізацію, збір інформації щодо виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні, вмісту продукції тощо. Про це інформує Кабмін.

На цьому порталі виробники та імпортери подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їхнього вживання. Споживачі ж, своєю чергою, матимуть змогу ознайомитися з важливою для них відкритою інформацією.

Як наголошується, спеціалізований портал, який розробляється в межах проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID і UK Dev, забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість та мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні, аби боротися з "чорним ринком".

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Згідно із законодавством, до першого лютого 2025 року виробники повинні внести дані до загальної бази й відтоді має повноцінно запрацювати портал "еТютюн", який дасть державі дієвий механізм контролю над тим, щоб продукція відповідала загальноприйнятим європейським нормам.

Окрім того, як підкреслюють у Кабміні, портал "еТютюн" стане механізмом для економічного регулювання ринку й сукупність усіх заходів, що передбачена законодавством, підтримає відповідальних гравців на ринку, які поважають свого споживача та державу.

Нагадаємо, що у кіосках Києва більше не продаватимуть тютюнові вироби. Таке рішення ухвалила Київська міська рада.