Во время тренировки пострадали три велосипедистки сборной Украины: сбил водитель Peugeot

В аварии на Львовщине пострадали сразу трое спортсменок. Их доставили в больницу, говорят в местной полиции.

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В среду днем, 26 июня, на автодороге "Сходница-Песочная" вблизи села Солонское Дрогобычского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщают в местной полиции.

Как установлено, 47-летний львовянин за рулем автомобиля Peugeot 407 совершил столкновение с велосипедисткой, 17-летней жительницей Киевской области.

В результате спортсменка столкнулась еще с двумя велосипедистками, 17-летними жительницами Николаевской и Киевской областей, которые являются членами сборной Украины по велоспорту и осуществляли в это время командную тренировку.

В результате ДТП спортсменки получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику аварии может грозить ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Отметим, что Федерация велосипедного спорта Украины событие не комментировала.

Напомним, в мае в Ужгороде водитель за рулем автомобиля Toyota Rav4, который зарегистрирован на местного чиновника, ехал на красный сигнал светофора, сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Также Фокус писал, что 9 июня, в Одессе возле ТРЦ "Ривьера" на Южной дороге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Автомобиль BMW влетел в группу людей, которые переходили дорогу по "зебре".