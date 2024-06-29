В Украине утвердили единую форму медицинской справки для зачисления ребенка в учебные заведения

Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу остаются обязательными. Но уже нет необходимости занимать очереди к врачам-специалистам, получая от каждого разные справки.

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Для поступления ребенка в любое учебное заведение больше нет необходимости проходить осмотр у нескольких врачей, занимать очереди и получать справки различной формы. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения.

Отмечается, что соответствующие изменения утверждены приказом №1351 от 25.07.2023 "Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха".

Как отмечается, осмотр ребенка будет проводить семейный врач, который будет выдавать унифицированную справку № 086/о.

"Министерство здравоохранения выступает четко против сидения в очередях летом ради получения бумажки для садика или школы, против осмотров проведенных врачами в спешке, потому что в очереди еще 50 пациентов за справками, против массовых направлений на флюорографию только потому, что ребенку исполнилось 14, 15, 16 или 17 лет, потому что так требует приказ. Поэтому мы отменили такие морально устаревшие нормы", — цитируют в МОЗ профильного министра Виктора Ляшко.

Виктор Ляшко Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Обследование ребенка включает сбор анамнеза, физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, измерение роста и массы тела, исследование зрения, слуха, осанки, то есть учитывает все базовые требования для зачисления несовершеннолетнего в учебное заведение. И только в случае выявления нарушений развития или болезней семейный врач будет направлять ребенка к врачу-специалисту.

Ребенок может пройти медицинское обследование в любое удобное время в течение года, а его результаты будут оставаться в силе целый год с даты его прохождения. Впрочем, добавляют, в Минздраве, для получения справки у ребенка должны быть обязательные прививки.

В то же время, как отмечается, медицинские осмотры для зачисления ребенка в учреждения профессионального или высшего образования проводятся в случае, если это установлено условиями приема в конкретное заведение.

Напомним, в мае Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщало, что только половина украинских детей за рубежом посещает школу.