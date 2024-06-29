В Україні затвердили єдину форму медичної довідки для зарахування дитини до закладів освіти

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка чи школи залишаються обов'язковими. Але вже немає потреби займати черги до лікарів-спеціалістів, отримуючи від кожного різні довідки.

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Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти більше немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ).

Зазначається, що відповідні зміни затверджено наказом №1351 від 25.07.2023 "Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку".

Як наголошується, огляд дитини проводитиме сімейний лікар, який видаватиме уніфіковану довідку № 086/о.

"Міністерство охорони здоров’я виступає чітко проти сидіння в чергах влітку заради отримання папірця для садочка чи школи, проти оглядів проведених лікарями поспіхом, бо в черзі ще 50 пацієнтів за довідками, проти масових направлень на флюорографію тільки тому, що дитині виповнилося 14, 15, 16 або 17 років, бо так вимагає наказ. Тому ми скасували такі морально застаріли норми", — цитують у МОЗ профільного міністра Віктора Ляшка.

Віктор Ляшко Фото: Вiктор Ляшко / Facebook

Обстеження дитини включає збір анамнезу, фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, вимір зросту та маси тіла, дослідження зору, слуху, поставив, тобто враховує всі базові вимоги для зарахування неповнолітньої особи до навчального закладу. І лише у разі виявлення порушень розвитку чи хвороб сімейний лікар направлятиме дитину до лікаря-спеціаліста.

Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, а його результати залишатимуться чинними цілий рік з дати його проходження. Утім, додають, у МОЗ, для отримання довідки у дитини повинні бути обовʼязкові щеплення.

Водночас, як наголошується, медичні огляди для зарахування дитини до закладів професійної чи вищої освіти проводяться у випадку, якщо це встановлено умовами прийому до конкретного закладу.

Нагадаємо, у травні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомляло, що лише половина українських дітей за кордоном відвідує школу.