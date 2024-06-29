В шахте на Львовщине обвалился грунт: погибли двое горняков, подробности (фото)

Государственное предприятие "Львовуголь" сообщило, что под действием горного давления произошло обрушение пород кровли на шахте "Возрождение". Причины трагедии будет выяснять следственная комиссия.

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В субботу, 29 июня, в селе Междуречье Червоноградского района Львовской области произошел обвал грунта на шахте "Возрождение". Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, чрезвычайная ситуация случилась на глубине более 500 метров.

Сначала Козицкий заявил, что под завалами могут быть двое шахтеров. К поисково-спасательным работам привлекли 15 чрезвычайников и 26 горняков.

Позже Козицкий написал, что спасти мужчин не удалось.

По его информации, погиб 37-летний Андрей Кончук. Он работал на шахте "Возрождение" работал почти три года, а до того — на шахте "Великомостовская".

Второй погибший — 36-летний Владимир Макогин, который работал там шесть лет. У обоих мужчин остались жены и дети.

Погибшие на шахте "Возрождение" Фото: Telegram / Максим Козицкий Погибшие на шахте "Возрождение" Фото: Telegram / Максим Козицкий

Народный депутат от "Батькивщины" и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец подтвердил трагедию на шахте.

По его словам, авария произошла во время второй смены. Причины трагедии будет выяснять следственная комиссия.

"Склоняем головы в скорби. Искренние соболезнования семьям погибших шахтеров. Светлая и вечная память", — написал Волынец в Facebook.

Фото: Скриншот

Государственное предприятие "Львовуголь" сообщило, что в 13:20, на соединении 174 монтажной камеры со 174 конвейерным штреком пласта "Сокальский", под действием горного давления произошло обрушение пород кровли.

Напомним, 14 ноября 2023 года в результате российских обстрелов произошел пожар на шахте в Донецкой области. На момент возгорания под землей находилось 45 горняков, но никто не пострадал.