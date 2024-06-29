У шахті на Львівщині обвалився ґрунт: загинули двоє гірників, подробиці (фото)

Державне підприємство "Львіввугілля" повідомило, що під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі на шахті "Відродження". Причини трагедії буде з'ясовувати слідча комісія.

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У суботу, 29 червня, у селі Межиріччя Червоноградського району на Львівщині стався обвал ґрунту на шахті "Відродження". Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, надзвичайна ситуація трапилася на глибині понад 500 метрів.

Спочатку Козицький заявив, що під завалами можуть бути двоє шахтарів. До пошуково-рятувальних робіт залучили 15 надзвичайників та 26 гірників.

Пізніше Козицький написав, що врятувати чоловіків не вдалося.

За його інформацією, загинув 37-річний Андрій Кончук. Він працював на шахті "Відродження" працював майже три роки, а до того – на шахті "Великомостівська".

Другий загиблий — 36-річний Володимир Макогін, який працював там шість років. В обох чоловіків залишилися дружини й діти.

Загиблі на шахті "Відродження" Фото: Telegram / Максим Козицький Загиблі на шахті "Відродження" Фото: Telegram / Максим Козицький

Народний депутат від "Батьківщини" і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець підтвердив трагедію на шахті.

За його словами, аварія сталася під час другої зміни. Причини трагедії буде з'ясовувати слідча комісія.

"Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття родинам загиблих шахтарів. Світла та вічна пам’ять", — написав Волинець у Facebook.

Фото: Скриншот

Державне підприємство "Львіввугілля" повідомило, що о 13:20, на сполуці 174 монтажної камери зі 174 конвеєрним штреком пласта "Сокальський", під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі.

Нагадаємо, 14 листопада 2023 року внаслідок російських обстрілів сталася пожежа на шахті у Донецькій області. На момент займання під землею перебувало 45 гірників, але ніхто не постраждав.