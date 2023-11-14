Обстріли та аварії під землею: на Донбасі сталась пожежа в шахті з гірниками, — Міненерго

В Міненергетики заявили, що від російських обстрілів поки що страждають лише прифронтові території. Однак від ракетного удару РФ пошкоджено "об'єкт нафтопереробки" та шахта.

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В Україні внаслідок російських обстрілів постраждали електромережі шести областей, розташованих неподалік від лінії фронту та біля кордону. Через перепади напруги сталась надзвичайна ситуація на шахті, при чому під загрозою опинилось життя 45 гірників. Крім того, удар ЗС РФ пошкодив промислове підприємство сфери енергетики. Про деталі поточної ситуації розповіли в Міністерстві енергетики України.

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Надзвичайна ситуація сталась на шахті у Донецькій області, заявили в Міненерго. Стався перепад напруги, внаслідок чого почалась пожежа. На момент займання під землею перебувало 45 гірників. Пожежа тривала близько години, але не встигла проникнути в забій. З часом електроживлення відновили.

У дописі відомства вказали, що один з ударів ЗС РФ пошкодив устаткування нафтопереробного підприємства. Пресслужба не повідомила, про який саме об'єкт ідеться та в якому регіоні він розташований.

Також росіяни вдарили по одній ТЕС на Донеччині, зазначила пресслужба. Постраждалих немає, про пошкодження не згадується.

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій втратили електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівських областях, повідомили в Міненерго. Паралельно українські енергетики повернули світло 27 тис. споживачам.

В Міненергетики не повідомили, чи планують найближчим часом здійснювати планові відключення українців. Однак вказали, що Україна протягом минулої доби експортувала більше електроенергії (1720 МВт⋅год.), ніж імпортувала (1176 МВт⋅год.).

Енергетика України — деталі ситуації під час війни

Зазначимо, українські чиновники розповідали, що під час тогорічних обстрілів, які проводила російська армія, було пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури України. Інфраструктуру ремонтували майже рік, але вдалось відновити близько 70% пошкоджених елементів.

Станом на серпень 2023 року в Міненергетики заявили, що відключень не планують. При цьому наголосили, що їх може не бути навіть після обстрілів ЗС РФ.

Своєю чергою військові попереджають, що ЗС РФ зібрала близько 700 ракет різних видів, якими може вдарити по Україні. В ГУР Міноборони прогнозують, що під загрозою знов може бути енергетика України. Також в Офісі президента наголосили, що росіян очікує відповідь, якщо будуть обстріли інфраструктури.

Нагадуємо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив, чому ЗРК Patriot не можуть захистити Харків від ударів балістичних ракет ЗС РФ. Також офіцер згадав про навчання українських пілотів: зазначив, що в Румунії їх не навчають, а ЗМІ повинні не поширювати помилкову інформацію.