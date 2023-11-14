Обстрелы и аварии под землей: на Донбассе произошел пожар в шахте с горняками, — Минэнерго

В Минэнергетики заявили, что от российских обстрелов пока страдают только прифронтовые территории. Однако от ракетного удара РФ повреждены "объект нефтепереработки" и шахта.

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В Украине в результате российских обстрелов пострадали электросети шести областей, расположенных недалеко от линии фронта и у границы. Из-за перепадов напряжения произошла чрезвычайная ситуация на шахте, при чем под угрозой оказалась жизнь 45 горняков. Кроме того, удар ВС РФ повредил промышленное предприятие сферы энергетики. О деталях текущей ситуации рассказали в Министерстве энергетики Украины.

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Чрезвычайная ситуация произошла на шахте Донецкой области, заявили в Минэнерго. Произошел перепад напряжения, в результате чего начался пожар. На момент возгорания под землей находились 45 горняков. Пожар длился около часа, но не успел проникнуть в забой. Со временем электропитание возобновили.

В сообщении ведомства указали, что один из ударов ВС РФ повредил оборудование нефтеперерабатывающего предприятия. Прессслужба не сообщила, о каком именно объекте идет речь и в каком регионе он расположен.

Также россияне ударили по одной ТЭС в Донецкой области, отметила пресс-служба. Пострадавших нет, о повреждениях не упоминается.

За прошедшие сутки в результате боевых действий потеряли электроснабжение 14 тыс. абонентов в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговских областях, сообщили в Минэнерго. Параллельно украинские энергетики вернули свет 27 тыс. потребителей.

В Минэнергетики не сообщили, планируют ли в ближайшее время проводить плановые отключения украинцев. Однако указали, что Украина за прошедшие сутки экспортировала больше электроэнергии (1720 МВт ⋅ час), чем импортировала (1176 МВт ⋅ час).

Энергетика Украины — детали ситуации во время войны

Отметим, украинские чиновники рассказывали, что во время обстрелов, которые проводила российская армия, было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины. Инфраструктуру ремонтировали почти год, но удалось восстановить около 70% поврежденных элементов.

По состоянию на август 2023 г. в Минэнергетики заявили, что отключений не планируют. При этом подчеркнули, что их может не быть даже после обстрелов ВС РФ.

В свою очередь военные предупреждают, что ВС РФ собрала около 700 ракет разных видов, которыми может ударить по Украине. В ГУР Минобороны прогнозируют, что под угрозой снова может оказаться энергетика Украины. Также в Офисе президента подчеркнули, что россиян ожидает ответ, если будут обстрелы инфраструктуры.

Напоминаем, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат объяснил, почему ЗРК Patriot не могут защитить Харьков от ударов баллистических ракет ВС РФ. Также офицер вспомнил об обучении украинских пилотов: отметил, что в Румынии их не учат, а СМИ должны не распространять ложную информацию.