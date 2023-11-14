"Возможности не безграничны": в ВСУ объяснили, почему ПВО сбивает баллистику только над Киевом (видео)

Система Patriot имеет ограниченный радиус действий, а РФ запускает ракеты со слишком близкого расстояния, напомнил представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Поэтому для защиты всей площади Украины нужно много западных установок, но их нет.

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Украина получила от партнеров недостаточное количество ПВО, чтобы закрыть ею не только Киев. Кроме того, радиус работы системы ПВО Patriot таков, что баллистику он может сбить, но далеко не всегда. О деталях противодействия ударам баллистических ракет ВС РФ по Украине рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Всеукраинского телемарафона.

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По словам Игната, ВСУ получили от партнеров два дивизиона ЗРК Patriot. Каждый дивизион имеет радиус поражения до 40 км (то есть закрывает площадь 5024 кв. км). Зенитная ракета, выпущенная данной западной системой ПВО, способна сбивать баллистические ракеты, но "возможности не безграничны". В частности, она успевает сбить российскую цель, которая летит в Киев (200 км от границы с РФ). Зато Харьков не всегда есть возможность защитить (40 км от границы).

Полученных ЗРК Patriot слишком мало, чтобы защитить даже крупные украинские города, подчеркнул Игнат. При этом напомнил, что вскоре Украина получит еще один дивизион от западных партнеров.

"Поэтому можно только себе представить сколько нужно таких систем, чтобы покрыть территорию Украины. По крайней мере защитить все крупные города, объекты и т.д.", — пояснил представитель Воздушных Сил.

Впрочем, Юрий Игнат рассказал о других устройствах ПВО, которые имеет Украина для защиты от дронов-камикадзе, которыми Россия регулярно обстреливает города Украины. Указал, что отлично работают установки Gepard (дальность до 5 км), IRIS-T ("радар видит воробья за 200 км") и мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами (дальность до 2 км).

Отметим, в мире, начиная с 1976 года, выпустили 1106 пусковых установок MIM-104 Patriot (данные 2008 года), это ориентировочно — 138 дивизионов (в одном дивизионе — по 8 ПУ). Если учесть, что площадь Украины 603 628 кв. км, то нужно иметь 120 дивизионов для защиты от баллистики ВС РФ. Между тем в июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский назвал цифру — 50 батарей: Игнат согласился, что этого будет достаточно.

Ракетные обстрелы РФ — детали

В ноябре ВС РФ атаковали Украину несколькими видами снарядов: дронами-камикадзе Shahed-136, баллистическими ракетами "Искандер", авиаракетами "Оникс" и т.д., — отчитывается в Facebook командование Воздушными Силами.

14 ноября враг использовал баллистику и "Шахеды", подтвердили в Воздушных Силах ВСУ. При этом беспилотникам удалось добраться до Львовской области.

11 ноября целью россиян стал Киев. Минобороны РФ заявило, что пыталось попасть по складу БК ВСУ. Для удара россияне использовали комплекс снарядов — дроны-камикадзе и баллистическую ракету.

6 ноября от обстрела РФ пострадала Одесса. Российские ракеты повредили здания в центре города: в частности — художественный музей. Через несколько дней ракета "Оникс" задела зарубежный грузовой корабль, который входил в порт "Южный". Удар россиян убил украинского лоцмана, а обломки разбили рулевую рубку и металлическую обшивку.

Напоминаем, 13 ноября Юрий Игнат рассказал о новых возможностях украинской системы ПВО. По словам офицера, удалось усовершенствовать ЗРК "Бук-М1", который теперь может использовать американские зенитные ракеты.