Утренний обстрел Киева: Минобороны РФ отчиталось об уничтожении "склада ВСУ" (фото)

Применение баллистического вооружения российское министерство назвало "успешным". Ведомство утверждает, что в ходе утреннего обстрела был якобы поражен склад с боеприпасами 43-й бригады ВСУ.

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Утром 11 ноября российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киевскую область. В Минобороны РФ выдвинули собственную версию того, что якобы произошло.

В оборонном ведомстве противника считают, что обстрел был эффективным и в результате был якобы поражен "склад с боеприпасами", который принадлежит Вооруженным силам Украины.

В Минобороны РФ прокомментировали атаку по Киевской области Фото: Скриншот

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114-ти районах", — говорится в сообщении.

Кроме того, по версии российского Министерства обороны, склад с боеприпасами располагался в селе Девички Киевской области и принадлежал 43-й механизированной бригаде ВСУ.

Атака по Киевской области 11 ноября: подробности

По информации председателя Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, российские оккупанты атаковали область при помощи БПЛА, а под утро запустили баллистическую ракету.

"Прилетов" по объектам критической и жилой инфраструктуре не зафиксировано, но в то же время в одном из районов Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

Это привело к повреждению пяти частных жилых домов, выбиты окна. Также незначительные повреждения зафиксированы в помещении одного из частных предприятий. Люди не пострадали.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что российские оккупанты возобновили ракетные удары по столице после длительной паузы в 52 дня.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что аналитики объяснили, почему взрывы прогремели до объявления тревоги в столице. На фактическое время полета ракеты к цели могут влиять траектория и дальность пуска, которая не всегда является максимальной. Например, баллистический "Искандер" может долететь до Киева от 4 минут, а С-400 — от 2,5 минут.