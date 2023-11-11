Ранковий обстріл Києва: Міноборони РФ відзвітувало про знищення "складу ЗСУ" (фото)

Застосування балістичного озброєння російське міністерство назвало "успішним". Відомство стверджує, що під час ранкового обстрілу було нібито уражено склад із боєприпасами 43-ї бригади ЗСУ.

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Уранці 11 листопада російські окупанти здійснили ракетну атаку на Київську область. У Міноборони РФ висунули власну версію того, що нібито сталося.

В оборонному відомстві противника вважають, що обстріл був ефективним і в результаті було нібито уражено "склад із боєприпасами", який належить Збройним силам України.

У Міноборони РФ прокоментували атаку по Київській області Фото: Скриншот

"Оперативно-тактичною та армійською авіацією, безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних Сил Російської Федерації завдано ураження живій силі та військовій техніці ЗСУ у 114-ти районах", — ідеться в повідомленні.

Крім того, за версією російського Міністерства оборони, склад із боєприпасами розташовувався в селі Дівички Київської області і належав 43-й механізованій бригаді ЗСУ.

Атака по Київській області 11 листопада: подробиці

За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, російські окупанти атакували область за допомогою БПЛА, а під ранок запустили балістичну ракету.

"Прильотів" по об'єктах критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано, але водночас в одному з районів Київської області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

Це призвело до пошкодження п'яти приватних житлових будинків, вибито вікна. Також незначні пошкодження зафіксовано в приміщенні одного з приватних підприємств. Люди не постраждали.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що російські окупанти відновили ракетні удари по столиці після тривалої паузи у 52 дні.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що аналітики пояснили, чому вибухи прогриміли до оголошення тривоги в столиці. На фактичний час польоту ракети до цілі можуть впливати траєкторія та дальність пуску, яка не завжди є максимальною. Наприклад, балістичний "Іскандер" може долетіти до Києва від 4 хвилин, а С-400 — від 2,5 хвилин.