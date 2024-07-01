Жара до +37, а местами комфортные +23: какой будет погода в Украине завтра

В центральных и восточных регионах будет довольно жарко, а вот на западе Украины температура воздуха будет комфортной, прогнозирует Наталка Диденко.

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В Украине ожидается адская жара. Столбики термометров местами поднимутся до +37. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"2 июля, в большинстве наших областей максимальная температура воздуха будет достигать жгучих +32+37 градусов. Это больше всего касается южной части, востока Украины и центральных областей. И в этих регионах будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью", — проинформировала она.

По ее словам, на несколько градусов ниже будут показывать столбики термометров в западных областях Украины.

"В западные области завтра посетит атмосферный фронт, который наконец ослабит существенно жару, там предполагаются замечательные +23+27 градусов. На западе пройдут дожди с грозами. Из-за значительных контрастов в зоне фронта (перед фронтом до +35, а за фронтом +20 градусов, например) дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град", — сообщила Наталья Диденко.

По ее словам, в северных областях 2 июля еще будет жарко, однако на Житомирщине уже станет немного легче, +27+29 градусов, на Киевщине около +30, на Черниговщине и Сумщине +31+33 градуса.

"На Житомирщине и Киевщине атмосферный фронт уже завтра вечером организует кратковременные грозовые дожди. Черниговская и Сумская область удержатся от осадков. В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях поменяется на северо-западный, может быть порывистым", — прогнозирует синоптик.

Погода в Украине на 3 июля

3 июля, на западе и севере температура воздуха ощутимо снизится, возможны местами грозовые дожди. В среду в западной части даже возможно снижение до +18+22 градусов.

А вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) сильная жара еще будет продолжаться, температура воздуха будет достигать и превышать +35 градусов.

Синоптик добавила, что незначительное ослабление температуры будет после 5 июля.

Погода в Киеве 2 июля

В Киеве 2 июля максимальная температура воздуха будет около +30 градусов, прогнозируется сухая погода, а вечером во вторник возможен кратковременный грозовой дождь.

Напомним, 27 июня стало известно, что в Пакистане наблюдается чрезвычайная жара, от которой умирают люди. В местных моргах не хватает мест для новых тел.