На Полтавщине из роддома похитили новорожденного младенца, — журналист

По предварительной информации, исчез младенец многодетной матери. У женщины уже есть 5 детей.

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В городе Кременчуг на Полтавщине произошло чрезвычайное происшествие. Из местного роддома исчез младенец. Об этом сообщил журналист Олег Булашев.

"Из роддома Кременчуга исчез младенец. Именно поэтому все машины, которые выезжают из города проверяют полицейские, и именно поэтому на дорогах образовались пробки. Также патрули работают на авто и железнодорожном вокзале, в местах массового скопления людей", — проинформировал он.

Журналист отметил, что правоохранители пока не давали комментариев по этому поводу. По предварительной информации, исчез младенец многодетной матери. У женщины уже есть 5 детей.

Напомним, что в Германии нашли убитой 27-летнюю беженку из Украины. Также исчезли ее мать и новорожденный младенец. Их подали в розыск. Позже правоохранители нашли тело бабушки ребенка, а впоследствии и саму девочку.

Ранее сообщалось, что в Луцке 19-летнюю девушку подозревают в том, что она заморила собственного ребенка голодом. Из-за умышленных действий матери младенец не прожил и двух месяцев.