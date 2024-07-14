На Полтавщині з пологового будинку викрали новонароджене немовля, — журналіст

За попередньою інформацією, зникло немовля багатодітної матері. В жінки вже є 5 дітей.

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У місті Кременчук на Полтавщині сталася надзвичайна пригода. З місцевого пологового будинку зникло немовля. Про це повідомив журналіст Олег Булашев.

"З пологового будинку Кременчука зникло немовля. Саме через це всі автівки, які виїздять з міста перевіряють поліціянти, і саме через це на дорогах утворилися затори. Також патрулі працюють на авто та залізничному вокзалі, в місцях масового скупчення людей", — проінформував він.

Журналіст зазначив, що правоохоронці поки не давали коментарів з цього приводу. За попередньою інформацією, зникло немовля багатодітної матері. В жінки вже є 5 дітей.

Нагадаємо, що в Німеччині знайшли вбитою 27-річну біженку з України. Також зникли її мати та новонароджене немовля. Їх подали у розшук. Пізніше правоохоронці знайшли тіло бабусі дитини, а згодом і саму дівчинку.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку 19-річну дівчину підозрюють у тому, що вона заморила власну дитину голодом. Через умисні дії матері немовля не прожило й двох місяців.