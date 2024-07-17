"Имели небольшое окно возможностей": эксперт рассказал, почему ВС РФ поспешили на Харьковщине

Российское командование сейчас вынуждено принимать военное решение, находясь под политическим давлением, считает Владислав Селезнев.

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Российская армия пытается штурмовать на Харьковщине, но безуспешно, и несет большие потери из-за того, что пошла в наступление, не накопив достаточно сил. Об этом "24 каналу" сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По мнению эксперта, россияне снова повторили свою ошибку и не имея достаточно сил атаковали территории в Харьковской и Сумской областях. Их попытка создать так называемую санитарную зону на севере Харьковщины была провалена.

Эксперт считает, что российское командование сейчас вынуждено принимать военное решение, находясь под политическим давлением.

"На Харьковщине враг понес значительные потери и в технике, и в живой силе, но не смог даже продвинуться дальше, чем на 8 километров, а иногда вынужден отступать под давлением украинской артиллерии. Враг спешил. Он имел небольшое окно возможностей, которое было связано с тем, что Украина долгое время не могла получить транш в размере 60 миллиардов долларов от США. Но враг не успел", — озвучил Селезнев.

Селезнев отметил, что в ситуации с наступлением ВС РФ эффективно сработал украинский Генштаб, вовремя перебросив дополнительный резерв на определенный участок фронта. Кроме этого сработала фортификационная защита, потому что враг остановился на границе 1-й линии обороны, а своевременные меры позволили стабилизировать ситуацию.

Напомним, что 14 июля Силы обороны Украины вытеснили россиян из населенного пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области.

Также 15 июля сообщалось, что Силы обороны контратаковали ВС РФ на Харьковщине и вернули утраченные позиции.