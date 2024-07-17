"Мали невеличке вікно можливостей": експерт розповів, чому ЗС РФ поспішили на Харківщині

Російське командування зараз змушене ухвалювати військове рішення, перебуваючи під політичним тиском, вважає Владислав Селезньов.

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Російська армія намагається штурмувати на Харківщині, але безуспішно, і зазнає великих втрат, через те, що пішла в наступ, не накопичивши достатньо сил. Про це "24 каналу" сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

На думку експерта, росіяни знову повторили свою помилку і не маючи достатньо сил атакували території в Харківській і Сумській областях. Їхня спроба створити так звану санітарну зону на півночі Харківщини була провалена.

Експерт вважає, що російське командування зараз змушене ухвалювати військове рішення, перебуваючи під політичним тиском.

"На Харківщині ворог зазнав значних втрат і в техніці, і в живій силі, але не спромігся навіть просунутися далі, ніж на 8 кілометрів, а подекуди змушений відступати під тиском української артилерії. Ворог поспішав. Він мав невеличке вікно можливостей, яке було пов'язане з тим, що Україна тривалий час не могла отримати транш в розмірі 60 мільярдів доларів від США. Але ворог не встиг", – озвучив Селезньов.

Селезньов наголосив, що в ситуації з наступом ЗС РФ ефективно спрацював український Генштаб, вчасно перекинувши додатковий резерв на визначену ділянку фронту. Крім цього спрацював фортифікаційний захист, бо ворог зупинився на межі 1-ї лінії оборони, а вчасні заходи дозволили стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що 14 липня Сили оборони України витіснили росіян з населеного пункту Сотницький Козачок в Харківській області.

Також 15 липня повідомлялося, що Сили оборони контратакували ЗС РФ на Харківщині і повернули втрачені позиції.