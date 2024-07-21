ЧП на зиплайне в Киеве: водолазы после наступления темноты остановят поиски парня, — ГСЧС

По словам спикера ГСЧС Павла Петрова, сейчас специалисты работают больше под пешеходным мостом, куда пострадавшего могло отнести течение. В ночное время суток спасатели работать не будут из-за угрозы для здоровья.

Related video

20-летнего парня, который упал с зиплайна в Киеве, который ведет через реку Днепр на Труханов остров, продолжают искать. Если до момента, пока не стемнеют, его не найдут, то работа продолжится уже утром. Об этом заявил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров в комментарии телеканалу "Киев24".

По его словам, спасатели не находились на месте непосредственно в момент инцидента, что усложняет работу. Водолазам приходится работать по словам свидетелей, которые приблизительно видели где парень мог упасть в воду с зиплайна в Киеве.

"На самом деле показания разных свидетелей очень разнятся. Поэтому спасатели сначала отработали сейчас точки, где вероятно именно под тросом он мог упасть. Сейчас идут дальше по течению, больше под мост работают", — заявил Павел Петров.

Отдельно спикер ГСЧС добавил, что до темноты водолазы продолжат поиски мужчины, который упал с зиплайна в Киеве и есть надежда, что его найдут. Если этого не произойдут, то поиски продолжатся уже после рассвета. Связано это с многими нюансами, в том числе и работой водолазов.

"Есть предельный срок пребывания водолазов под водой, чтобы это было безопасно и для здоровья, можно так сказать. Они где-то с 13:40-13:50, как прибыли, все время без остановки углубляются (в воду, — ред.), работают", — подытожил Павел Петров.

Напомним, 21 июля оборвался трос зиплайна в Киеве, который ведет через Днепр. В тот момента на нем находился человек, который также упал в воду. На место прибыли водолазы, которые начали поиски пострадавшего украинца. В КГГА начали требовать проведение тщательного расследования.

Позже в Офисе генерального прокурора признали мертвым мужчину, который упал с зиплайна в Киеве. По данным следствия, работу канатной дороги пытались остановить через суд из-за особой опасности еще в 2021 году, однако она продолжила функционировать. В результате после несчастного случая было начато расследование.