НП на зіплайні в Києві: водолази після настання темряви зупинять пошуки хлопця, — ДСНС

За словами речника ДСНС Павла Петрова, зараз фахівці працюють більше під пішохідним мостом, куди постраждалого могла віднести течія. У нічний час доби рятувальники працювати не будуть через загрозу для здоров'я.

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20-річного хлопця, який упав із зіплайну в Києві, що веде через річку Дніпро на Труханів острів, продовжують шукати. Якщо до моменту, поки не стемніє, його не знайдуть, то робота продовжиться вже вранці. Про це заявив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Петров у коментарі телеканалу "Київ24".

За його словами, рятувальники не перебували на місці безпосередньо в момент інциденту, що ускладнює роботу. Водолазам доводиться працювати за словами свідків, які приблизно бачили, де хлопець міг упасти у воду із зіплайну в Києві.

"Насправді показання різних свідків дуже різняться. Тому рятувальники спочатку відпрацювали зараз точки, де ймовірно саме під тросом він міг упасти. Зараз ідуть далі за течією, більше під міст працюють", — заявив Павло Петров.

Окремо речник ДСНС додав, що до темряви водолази продовжать пошуки чоловіка, який упав із зіплайну в Києві і є надія, що його знайдуть. Якщо цього не станеться, то пошуки продовжаться вже після світанку. Пов'язано це з багатьма нюансами, зокрема й роботою водолазів.

"Є граничний термін перебування водолазів під водою, щоб це було безпечно і для здоров'я, можна так сказати. Вони десь із 13:40-13:50, як прибули, весь час без зупинки заглиблюються (у воду, — ред.), працюють", — підсумував Павло Петров.

Нагадаємо, 21 липня обірвався трос зіплайну в Києві, який веде через Дніпро. У той момент на ньому перебувала людина, яка також упала у воду. На місце прибули водолази, які почали пошуки постраждалого українця. У КМДА почали вимагати проведення ретельного розслідування.

Пізніше в Офісі генерального прокурора визнали мертвим чоловіка, який упав із зіплайну в Києві. За даними слідства, роботу канатної дороги намагалися зупинити через суд через особливу небезпеку ще 2021 року, проте вона продовжила функціонувати. У результаті після нещасного випадку було розпочато розслідування.