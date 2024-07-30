В центре Киева на людей упало дерево: один погибший, трое пострадавших, — Нацполиция (фото)

Инцидент произошел в центре столицы, в парке имени Тараса Шевченко. Дерево не устояло под порывами ветра.

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В Киеве на прохожих из-за сильного ветра упало дерево. Погиб один человек, трое получили травмы. Начато уголовное производство, сообщают в Нацполиции Киева.

В Нацполиции отметили, что сообщение об инциденте поступило в полицию около восьми часов вечера. В результате падения дерева в парке в центре столицы были травмированы четверо граждан — мужчина и три женщины.

"Пострадавших каретой скорой помощи госпитализировали в больницу, где одна из женщин, в результате полученных травм, умерла. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии", — отметили в заметке.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

В парке в центре Киева упало дерево из-за порывов ветра Фото: Нацполиция

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность.

В Шевченковской РГА отметили, что причиной падения дерева стала непогода.

"В результате непогоды упали деревья, погиб один человек", — сказал собеседник агентства.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 30 июля ветер достигает 15-20 м/с.

Специалисты советуют во время сильного ветра не ходить рядом с рекламными щитами, линиями электропередач, большими деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Также советуют фиксировать оконные рамы, чтобы порывами ветра их не выбило.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в среду, 31 июля, по всей территории Украины ожидается сухая малооблачная солнечная погода. Ветер утихнет и умеренно будет дуть с северо-запада, только ночью кое-где еще будет порывистым. "Циклон с северо-востока отступает, а с запада приближается антициклон, что обещает стабильную и комфортную погоду", — отметила Диденко.