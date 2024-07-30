Ветряной циклон отступает: какой будет погода в Украине в последний день июля, — прогноз Диденко

Ночью ожидается +12...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов. Однако прощаться украинцам с жарой пока рано. По словам Наталки Диденко "волны жары еще будут" в августе.

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В среду, 31 июля, по всей территории Украины ожидается сухая малооблачная солнечная погода. Ветер утихнет и умеренно будет дуть с северо-запада, только ночью кое-где еще будет порывистым, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, после жаркого июля, который часто приносил украинцам невыносимую жару, конец месяца подарил всем "замечательную летнюю комфортную погоду".

Температура воздуха ночью составит +12...+18 градусов, а днем поднимется до +24...+29.

Погода в Киеве

В столице в последний день июля ожидается солнечная погода. Порывистый ветер прекратится.

"В Киеве также июль при отъезде будет самым милым, в среду ожидается солнышко, белые облачка, умеренный или легкий ветерок и +25 градусов", — написала Диденко.

Циклон с северо-востока отступает, а с запада приближается антициклон, что обещает стабильную и комфортную погоду.

Фото: Укргидрометцентр

Погода в августе

В августе, по прогнозу Диденко, "волны жары еще будут".

"Но сейчас наслаждаемся тем, что есть — отключений света стало меньше, жары стало меньше, комфортной погоды со свежим воздухом стало больше", — резюмировала синоптик.

Напомним, 30 июля в Укргидрометцентре заявили, что в первые дни августа в Украину вернется теплая, а местами даже жаркая погода.

Фокус писал, как аномальная жара повлияет на урожай и повышение цен на какую продукцию стоит ожидать украинцам.