Вітряний циклон відступає: якою буде погода в Україні в останній день липня, — прогноз Діденко

Вночі очікується +12…+18 градусів. Вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів. Однак прощатися зі спекою українцям поки зарано. За словами Наталки Діденко "хвилі спеки ще будуть" у серпні.

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У середу, 31 липня, по всій території Україні очікується суха малохмарна сонячна погода. Вітер вщухне та помірно дутиме з північного заходу, лише вночі подекуди ще буде рвучким, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, після гарячого липня, який часто приносив українцям нестерпну спеку, кінець місяця подарував усім "чудову літню комфортну погоду".

Температура повітря вночі становить +12…+18 градусів, а вдень підніметься до +24…+29.

Погода в Києві

У столиці в останній день липня очікується сонячна погода. Поривчастий вітер припиниться.

"У Києві також липень при від'їзді буде наймилішим, у середу очікується сонечко, білі хмарки, помірний або й легкий вітерець і +25 градусів", — написала Діденко.

Циклон з північного сходу відступає, а з заходу наближається антициклон, що обіцяє стабільну та комфортну погоду.

Фото: Укргідрометцентр

Погода у серпні

У серпні, за прогнозом Діденко, "хвилі спеки ще будуть".

"Але зараз насолоджуємося тим, що є — вимкнень світла поменшало, спеки поменшало, комфортної погоди зі свіжим повітрям побільшало", — резюмувала синоптикиня.

Нагадаємо, 30 липня в Укргідрометцентрі заявили, що у перші дні серпня в Україну повернеться тепла, а місцями й навіть спекотна погода.

Фокус писав, як аномальна спека вплине на врожай і підвищення цін на яку продукцію варто очікувати українцям.