Дощі на заході та спека на півдні: якою буде погода в Україні в перші дні серпня (карта)

За даними Укргідрометцентру, після незначного похолодання повернеться комфортна температура, а часом і зовсім буде спекотно. Водночас місцями українців застануть короткочасні дощі.

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Літо 2024 року запам'яталося українцям як аномальною спекою, так і дощовими днями. У перші дні серпня очікується більш стабільна погода, про що заявили в "Укргідрометцентрі".

За даними установи, після похолодання, яке фіксується в українських регіонах уже кілька днів, знову повернеться тепла, а місцями й зовсім спекотна погода. Вночі температура повітря також буде висока.

При цьому істотних опадів не очікується і лише в деяких західних областях пройдуть короткочасні невеликі дощі.

Четвер, 1 серпня. Синоптики очікують, що цього дня буде суха і сонячна погода. Температура в нічний час доби буде від 15 до 17 градусів тепла, а вдень комфортні +24...27°C. У південних областях ще тепліше — до 29 градусів тепла.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в перші дні серпня Фото: Укргідрометцентр

П'ятниця, 2 серпня. Цього дня повернуться короткочасні дощі, але не по всій країні. Очікуються опади за прогнозом у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Локально погода зіпсується і в центральних містах. В інших регіонах суха і тепла погода з мінливою хмарністю.

Також знову почне зростати температура — вночі до 19 градусів тепла, а вдень — +27...+29 градусів. На півдні традиційно ще спекотніше — +30...+33 градуси.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в перші дні серпня Фото: Укргідрометцентр

Субота, 3 серпня. День мине переважно без опадів, проте в західних регіонах знову короткочасні дощі. Також можуть пройти опади в північних областях. Вночі та вдень температура повітря точно така сама, як і в п'ятницю, проте на сході та півдні буде спекотніше, ніж в інших регіонах — до 33 градусів.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в перші дні серпня Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, коли в Україну знову прийде спека і яким буде серпень. За даними синоптиків, середня температура в останній літній місяць буде близько 26 градусів тепла.