"Не плюс 40, але знову будемо хекати": до України повертаєтся спека, — прогноз Діденко

За словами синоптикині, у неділю-понеділок температура в Україні підніметься до +34 градусів, найспекотніше буде у південній частині — +37 градусів.

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Останні дні цього місяця в Україні будуть спекотними. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, спека повернеться 28-29 липня. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Вона заспокоїла, що стовпчики термометрів не піднімуться до +40 градусів, проте "знову будемо хекати".

"Хіба що на півдні та південному сході ймовірно з неділі до +34+37 градусів", — уточнила Діденко.

Погода в Україні 24 липня

У вівторок, 24 липня, в більшості областей України температура повітря сягне +25…29 градусів. Трохи спекотніше буде на півдні — +30…34 градуси.

А вночі, за словами Діденко, "взагалі рахат-лукум" — +16…20 градусів.

Дощі з грозами ймовірні в західних областях, на решті території України буде суха сонячна погода.

Не очікується опадів у Києві. У столиці вночі +18 градусів, а вдень +28 градусів.

Якою буде погода до кінця липня

У четвер і в п'ятницю Діденко прогнозує переважно свіжу чудову синоптичну атмосферу, окрім значної частини півдня та південного сходу.

А в неділю-понеділок спека в Україну повернеться — до +30…34 градусів.

"Найвищою буде температура повітря у південній частині України, +34…37 градусів. Взагалі, найближчим часом південь України стабільно втримує, більше чи менше, спекотну суху погоду", — написала синоптикиня.

Нагадаємо, 22 липня в Києві пройшла потужна злива. У деяких районах столиці добряче підтопило дороги. З мосту Патона текла вода.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, як спека впливає на ситуацію на фронті та безпосереднє ведення бойових дій.