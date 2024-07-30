В центрі Києва на людей впало дерево: один загиблий, троє постраждалих, — Нацполіція (фото)

Інцидент трапився у центрі столиці, в парку імені Тараса Шевченка. Дерево не встояло під поривами вітру.

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В Києві на перехожих через сильний вітер впало дерево. Загинула одна людина, троє отримали травми. Розпочато кримінальне провадження, повідомляють у Нацполіції Києва.

У Нацполіції зазначили, що повідомлення про інцидент надійшло до поліції майже о восьмій годині вечора. Внаслідок падіння дерева в парку у центрі столиці було травмовано чотирьох громадян — чоловіка та трьох жінок.

"Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка знаходиться у важкому стані", — зазначили у дописі.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини встановлюються.

У парку в центрі Києва впало дерево через пориви вітру Фото: Нацполіція

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

У Шевченківській РДА зазначили, що причиною падіння дерева стала негода.

"Унаслідок негоди упали дерева, загинула одна людина", — сказав співрозмовник агентства.

За даними Укргідрометцентру, в Києві 30 липня вітер сягає 15−20 м/с.

Фахівці радять під час сильного вітру не ходити поруч із рекламними щитами, лініями електропередач, великими деревами та не паркувати поруч із ними автівки.

Також радять фіксувати віконні рами, щоб поривами вітру їх не вибило.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що у середу, 31 липня, по всій території Україні очікується суха малохмарна сонячна погода. Вітер вщухне та помірно дутиме з північного заходу, лише вночі подекуди ще буде рвучким. "Циклон з північного сходу відступає, а із заходу наближається антициклон, що обіцяє стабільну та комфортну погоду", — зазначила Діденко.