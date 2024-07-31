Прогноз погоды на август: когда волна африканской жары до +40 накроет Украину (карта)

Повышение температуры произойдет в первой декаде месяца. По словам синоптика Игоря Кибальчича, быстрее всего жара доберется до западных и южных областей Украины.

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В августе Европу ждет новая волна жары, которая зацепит и Украину. По прогнозам, самые высокие температуры будут в период с 5 по 15 августа, когда максимальные суточные значения могут достигать +40 градусов и выше. Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич.

В первой декаде месяца из Северной Африки в сторону Центральной и Южной Европы распространится субтропический высотный гребень. Это повлечет поступление тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к повышению температур.

Особенно сильная жара будет в Италии, Германии и других странах Центральной Европы. Вместе с тем там прогнозируют опасные погодные явления, такие как сильные ливни, шквалы и град.

Погода в Украине в августе

Жаркая погода постепенно будет продвигаться на восток, охватывая западные и южные области Украины. Здесь максимальные температуры могут достигать +34...+38 градусов.

Аномалии температуры воздуха на август 2024 года в Европе

Во второй половине августа ожидается постепенное снижение температуры. Это будет обусловлено рядом факторов, среди которых уменьшение продолжительности светового дня, перестройка синоптических процессов и увеличение облачности.

Основная часть дождей придется на вторую и третью декаду месяца. Из-за повышенного атмосферного давления и угнетения циклонической деятельности количество осадков по всей Украине будет небольшим — лишь 30-60% от нормы (15-40 мм). Это негативно повлияет на растительность и уровень рек, особенно на Левобережье, а уровень пожарной опасности останется высоким, кроме западных областей.

В начале августа самая жаркая погода будет на западе и юге, в середине месяца жара распространится на большую часть страны, а в конце месяца температуры снизятся, начиная с западных и северных областей.

В среднем температурный фон за август будет на 2-2,5 градуса выше нормы (+22...+26 градусов, в Карпатах немного прохладнее).

Напомним, 31 июля, по всей территории Украины ожидается сухая малооблачная солнечная погода. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует комфортную погоду.

По данным Укргидрометцентра, 1 августа также будет сухо и солнечно, а температура воздуха +24...27 градусов.