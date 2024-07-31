Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Хочет получить 100 тысяч грн: во Львове 20-летний парень угрожает подорвать квартиру (фото)

Львов, квартира, взрыв, фото
Фото: Игорь Зинкевич | Парень угрожает подорвать квартиру во Львове

Как заявил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич, нарушитель включил на кухне газ, чтобы подорвать себя, если не будут выполнены его требования.

Related video

Во Львове 20-летний парень угрожает подорвать квартиру и себя, если ему не передадут 100 тысяч гривен. Об этом у себя в Telegram написал депутат городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, действие происходит на проспекте Черновола 45. Денег нарушитель требует у родственников.

"Сообщают, что на проспекте Черновола мужчина требует 100 тысяч гривен у родственников, в случае отказа он угрожает, что подорвет квартиру. Для этого он включил газ на кухне. В целях безопасности газовщики выключили газ в доме", — написал Зинкевич.

На месте работают все соответствующие службы, продолжаются переговоры.

"Пока он грозится поджечь квартиру и выпрыгнуть с 5-го этажа, если полицейские будут пытаться проникнуть в квартиру", — отметил депутат горсовета.

Парень угрожает подорвать квартиру во Львове

Правда, позже Зинкевич написал, что правоохранители все-таки смогли проникнуть в квартиру и начали вести переговоры с нарушителем.

"На 18:45 Сообщается, что полиция попала в квартиру и договаривается с парнем, который сидит на подоконнике пятого этажа", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что 17-летний одессит прошел "тесты" ФСБ и отправился в ТЦК с "коктейлем Молотова". Парень искал легких денег через интернет, и на его резюме ответил представитель вражеской спецслужбы. Теперь несовершеннолетний украинец может провести остаток жизни за решеткой.

Также 30 июля в центре Киева на людей упало дерево. Инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко. Дерево не устояло под порывами ветра.