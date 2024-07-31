Хочет получить 100 тысяч грн: во Львове 20-летний парень угрожает подорвать квартиру (фото)

Как заявил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич, нарушитель включил на кухне газ, чтобы подорвать себя, если не будут выполнены его требования.

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Во Львове 20-летний парень угрожает подорвать квартиру и себя, если ему не передадут 100 тысяч гривен. Об этом у себя в Telegram написал депутат городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, действие происходит на проспекте Черновола 45. Денег нарушитель требует у родственников.

"Сообщают, что на проспекте Черновола мужчина требует 100 тысяч гривен у родственников, в случае отказа он угрожает, что подорвет квартиру. Для этого он включил газ на кухне. В целях безопасности газовщики выключили газ в доме", — написал Зинкевич.

На месте работают все соответствующие службы, продолжаются переговоры.

"Пока он грозится поджечь квартиру и выпрыгнуть с 5-го этажа, если полицейские будут пытаться проникнуть в квартиру", — отметил депутат горсовета.

Парень угрожает подорвать квартиру во Львове

Правда, позже Зинкевич написал, что правоохранители все-таки смогли проникнуть в квартиру и начали вести переговоры с нарушителем.

"На 18:45 Сообщается, что полиция попала в квартиру и договаривается с парнем, который сидит на подоконнике пятого этажа", — сообщил он.

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