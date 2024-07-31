17-летний одессит прошел "тесты" ФСБ и отправился в ТЦК с "коктейлем Молотова" (фото)

Парень искал легких денег через интернет, и на его резюме ответил представитель вражеской спецслужбы. Теперь несовершеннолетний украинец может провести остаток жизни за решеткой.

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В Украине задержали агента ФСБ РФ, который хотел сжечь здание ТЦК в Винницкой области. Деталями 31 июля поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

В Виннице "по горячим следам" схватили мужчину, который бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата. Пожар, который сам и устроил, фигурант снимал на видео.

Найденный правоохранителями "Коктейль Молотова" Фото: СБУ

Следователи выяснили, что поджигатель — 17-летний житель Одессы, который искал быстрого заработка в сети и так попал весной в поле зрения российской спецслужбы. На одном из сайтов парень опубликовал резюме, и ему ответил представитель ФСБ.

"За деньги он предложил одесситу совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников. После "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в портовом городе оккупанты "отправили" своего соратника в Винницкую область. Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК", — рассказали в СБУ.

После этого украинец собирался продолжить серию поджогов в Житомире, но его планы сорвали. Во время обысков у парня обнаружили самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, который использовал для фиксации поджога и переписки с куратором.

Скриншот переписки агента с куратором Фото: СБУ Скриншот переписки агента с куратором Фото: СБУ

Одесситу сообщили о подозрении в диверсии в условиях военного положения и взяли его под стражу. Несовершеннолетнему агенту ФСБ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 30 июля в СБУ сообщили, что разоблачили жителя Закарпатья, который помогал уклонистам от мобилизации приобрести "религиозные убеждения". Такую "услугу" он оценил в 1,5 тысячи долларов.

СБУ и Нацполиция схватили группу одесситов, которые работали на ФСБ. Они действовали под прикрытием, совмещая вражеские задачи с работой курьерами.