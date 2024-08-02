Не противоречит законодательству: в Минветеранов отреагировали на скандал с тендером на национальное военное кладбище

Скандал вспыхнул после того, как победу одержала компания, которая была зарегистрирована на следующий день после объявления тендера.

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В соцсетях вспыхнул скандал после проведения тендера Prozorro на строительство Национального военного мемориального кладбища. Победу получила компания "БИЛДИНГ ЮА", которая была зарегистрирована на следующий день после объявления тендера. На скандал отреагировали в Министерстве по делам ветеранов.

Там отметили, что консорциум "БИЛДИНГ ЮА" является временным объединением предприятий, созданным для реализации конкретного проекта. Он победил с предложением в размере 1 759 401 657,00 грн. В то время, как тендер (UA-2024-07-03-010451-a) на выбор подрядной организации был объявлен с ожидаемой стоимостью 1 801 364 480,00 грн.

"Это является распространенной практикой, которая не противоречит законодательству. И в данном случае — бизнес объединился для участия в таком масштабном проекте, как создание Национального военного мемориального кладбища", — отметили в Минветеранов.

Также там заявили, что участники консорциума имеют значительный опыт в реализации строительных проектов, созданы и работают с 1996, 2006 и 2014 годов и отметили, что участники "БИЛДИНГ ЮА" не являются компаниями-однодневками, а "имеют в своем портфолио десятки реализованных объектов".

И перечислили эти проекты, среди которых оказалась реконструкция I очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов в Украине со строительством I и II очередей Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве, а также капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Баштанка–Березнеговатое в Николаевской области.

Относительно информации о возможном наличии российского паспорта у одного из совладельцев консорциума, то в Минветеранов заявили, что государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" обратилась к Консорциуму "БИЛДИНГ ЮА" с просьбой предоставить соответствующие объяснения.

Также там напомнили, что договор подряда еще не подписан, и его плановое заключение состоится 6 августа 2024 года.

Напомним, под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище. Оно будет расположено на площади около 40 га в Фастовском районе, в пределах Гатненской территориальной общины. Но бдительных украинцев возмутил тот факт, что победу одержала компания, которая была зарегистрирована на следующий день после объявления тендера.