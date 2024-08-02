Не суперечить законодавству: у Мінветеранів відреагували на скандал з тендером на національне військове кладовище

Скандал спалахнув після того, як перемогу отримала компанія, яка була зареєстрована на наступний день після оголошення тендеру.

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В соцмережах спалахнув скандал після проведення тендеру Prozorro на будівництво Національного військового меморіального кладовища. Перемогу отримала компанія "БІЛДІНГ ЮА", яка була зареєстрована на наступний день після оголошення тендеру. На скандал відреагували у Міністерстві у справі ветеранів.

Там зазначили, що консорціум "БІЛДІНГ ЮА" є тимчасовим об'єднанням підприємств, створеним для реалізації конкретного проєкту. Він переміг з пропозицією у розмірі 1 759 401 657,00 грн. В той час, як тендер (UA-2024-07-03-010451-a) на вибір підрядної організації був оголошений з очікуваною вартістю 1 801 364 480,00 грн.

"Це є розповсюдженою практикою, яка не суперечить законодавству. І у даному випадку — бізнес об’єднався для участі в такому масштабному проєкті, як створення Національного військового меморіального кладовища", — зауважили в Мінветеранів.

Також там заявили, що учасники консорціуму мають значний досвід у реалізації будівельних проєктів, створені та працюють з 1996, 2006 та 2014 років та зауважили, що учасники "БІЛДІНГ ЮА" не є компаніями-одноденками, а "мають в своєму портфоліо десятки реалізованих об'єктів".

І перерахували ці проєкти, серед яких виявилась реконструкція І черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом І та II черг Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві, а також капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Баштанка–Березнегувате в Миколаївській області.

Стосовно інформації про можливу наявність російського паспорта у одного зі співвласників консорціуму, то в Мінветеранів заявили, що державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" звернулася до Консорціуму "БІЛДІНГ ЮА" з проханням надати відповідні пояснення.

Також там нагадали, що договір підряду ще не підписаний, і його планове укладання відбудеться 6 серпня 2024 року.

Нагадаємо, під Києвом з'явиться Національне військове меморіальне кладовище. Воно буде розташоване на площі майже 40 га у Фастівському районі, в межах Гатненської територіальної громади. Але пильних українців збурив той факт, що перемогу отримала компанія, яка була зареєстрована на наступний день після оголошення тендеру.