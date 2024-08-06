Первый уровень опасности: Киев накроет гроза, предупреждение Укргидрометцентра

Жителей столицы и Киевской области призвали следовать правилам безопасности из-за опасного метеорологического явления. Синоптик Наталья Диденко при этом заметила, что такая погода ждет горожан и завтра.

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В ближайшие часы территорию Киева и Киевской области накроет гроза, которая продержится до конца суток. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре 6 августа.

В связи с опасными метеорологическими явлениями был объявлен I уровень опасности, желтый. Гроза на территории столицы и Киевской области может задержаться до конца суток.

В Киевской городской государственной администрации напомнили гражданам основные рекомендации, которых необходимо придерживаться во время непогоды:

все окна нужно плотно закрыть, а с открытых балконов лучше убрать предметы, которые могут выпасть;

находясь на улице рекомендовано подальше держаться от рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев. Транспортные средства также нельзя ставить рядом с ними;

при необходимости лучше найти безопасное место, а при вождении автомобиля рекомендуется снизить скорость.

Прогноз погоды на завтра: детали

После грозы во вторник температура воздуха останется летней и комфортной, написала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. В среду, 7 августа, в течение дня ожидается от 24 до 29 градусов тепла, а в южной части +28…+31 градус.

"Ночи, конечно, прохладнее, +14 +18 градусов, а любителям холодной погоды понравится в Карпатах, +10 +14 градусов. Между прочим, прошлой ночью на горе Поп Иван наблюдалось +4 градуса! Дожди завтра пройдут местами на севере, в центральных областях, вечером еще и на Харьковщине. На остальной территории — без существенных осадков", — написала Наталья Диденко.

В Киеве в среду есть вероятность повторной грозы с дождем, однако температура воздуха по-прежнему комфортная — +25…+26 градусов.

Возвращение жары: когда ожидать

Синоптик отметила, что жара обязательно вернется, однако есть некоторые уточнения. По предварительному прогнозу температура воздуха начнет повышаться с 15 августа и первыми на себе это ощутят жители западных регионов, после чего явление начнет распространяться по всей территории Украины.

"Не знаю, как это повлияет на график подачи тока, однако готовиться стоит. Может, эти отремонтированные источники позволят лучше и надежнее продержаться во время жаркого периода. Держим руку на синоптическом пульсе, проверяем ежедневно уточненные прогностические модели, воспринимаем любую информацию спокойно", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, 6 августа сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в последний месяц лета 2024 года. Август будет теплым, но не жарким. На погоду, как предупреждают синоптики, будет влиять антициклон.

5 августа также сообщалось, что в Украине может произойти мощное землетрясение магнитудой до 7,5 баллов. По словам геофизика Владимира Шляхового, причин сейсмической активности может быть несколько. В качестве примера он привел рост количества землетрясений в Афганистане и Иране после начала военных конфликтов в регионе.