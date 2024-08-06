Перший рівень небезпеки: Київ накриє гроза, попередження Укргідрометцентру

Жителів столиці та Київської області закликали дотримуватися правил безпеки через небезпечне метеорологічне явище. Синоптикиня Наталка Діденко при цьому зауважила, що така погода чекає на містян і завтра.

Related video

Найближчими годинами територію Києва та Київської області накриє гроза, яка протримається до кінця доби. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі 6 серпня.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами було оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Гроза на території столиці та Київської області може затриматися до кінця доби.

У Київській міській державній адміністрації нагадали громадянам основні рекомендації, яких необхідно дотримуватися під час негоди:

усі вікна потрібно щільно закрити, а з відкритих балконів краще прибрати предмети, які можуть випасти;

перебуваючи на вулиці рекомендовано подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев. Транспортні засоби також не можна ставити поруч із ними;

за необхідності краще знайти безпечне місце, а під час водіння автомобіля рекомендується знизити швидкість.

Прогноз погоди на завтра: деталі

Після грози у вівторок температура повітря залишиться літньою і комфортною, написала синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі. У середу, 7 серпня, протягом дня очікується від 24 до 29 градусів тепла, а в південній частині +28...+31 градус.

"Ночі, звісно, прохолодніші, +14 +18 градусів, а любителям холодної погоди сподобається в Карпатах, +10 +14 градусів. Між іншим, минулої ночі на горі Піп Іван спостерігалося +4 градуси! Дощі завтра пройдуть подекуди на півночі, в центральних областях, ввечері ще й на Харківщині. На решті території — без істотних опадів", — написала Наталка Діденко.

У Києві в середу є ймовірність повторної грози з дощем, проте температура повітря, як і раніше, комфортна — +25...+26 градусів.

Повернення спеки: коли очікувати

Синоптикиня зазначила, що спека обов'язково повернеться, проте є деякі уточнення. За попереднім прогнозом температура повітря почне підвищуватися з 15 серпня і першими на собі це відчують жителі західних регіонів, після чого явище почне поширюватися по всій території України.

"Не знаю, як це вплине на графік подачі струму, проте готуватися варто. Може, ці відремонтовані джерела дадуть змогу краще та надійніше протриматися під час спекотного періоду. Тримаємо руку на синоптичному пульсі, перевіряємо щодня уточнені прогностичні моделі, сприймаємо будь-яку інформацію спокійно", — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що синоптики розповіли про погоду в останній місяць літа 2024 року. Серпень буде теплим, але не спекотним. На погоду, як попереджають синоптики, впливатиме антициклон.

5 серпня також повідомлялося, що в Україні може статися потужний землетрус магнітудою до 7,5 балів. За словами геофізика Володимира Шляхового, причин сейсмічної активності може бути кілька. Як приклад він навів зростання кількості землетрусів в Афганістані та Ірані після початку військових конфліктів у регіоні.