Готовил покушение на офицера Сил обороны: в Киеве задержали агента РФ (фото, видео)

По версии следствия, подозреваемый в течение ночи поджег два военных автомобиля на территории Печерского района столицы. Кураторы пообещали ему $3000, но не заплатили.

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Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией задержала агента российских спецслужб, который планировал покушение на офицера одного из подразделений Сил обороны Украины в Киеве. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, перед тем как приступить к выполнению основного задания, агент получил от своих кураторов два "тестовых" поручения — поджечь автомобили украинских военных.

Фото подозреваемого, который готовил покушение Фото: пресс-центр СБУ

Как уточнили в отделе коммуникаций Нацполиции Киева, подозреваемый в течение ночи поджег два военных автомобиля на территории Печерского района столицы.

Авто, которые подожгли в Печерском районе Киева Фото: Нацполиция Украины

"Свои действия он снял на видео, как доказательство выполненной "работы" и отправил заказчику", — рассказали в полиции.

Авто, которые подожгли в Печерском районе Киева Фото: Нацполиция Украины

Успешно выполнив эти задания, он получил новое распоряжение: установить видеонаблюдение за офицером, что должно было стать подготовительным этапом перед покушением.

Однако благодаря оперативным действиям СБУ и Нацполиции планы злоумышленника были сорваны. Его задержали в его доме, где он готовился к установке камер наблюдения поблизости от цели. На момент задержания агент не успел выполнить данное задание.

Задержанным оказался 20-летний житель Киева. Во время обыска у него были обнаружены легковоспламеняющаяся смесь, использованная для поджога автомобилей, а также мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили задержанному обвинение по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, касающейся препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Агенту так и не заплатили

Как рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора, следствие установило, что 5 августа 2024 года подозреваемый, находясь в поисках подработки, получил через Telegram сообщение от пользователя, который предложил ему 3000 долларов США за поджог автомобиля, принадлежащего военнослужащему ВСУ или другого военного формирования.

Мужчина приобрел жидкость для розжига в одном из супермаркетов. По дороге домой в Печерском районе Киева он заметил темно-зеленый автомобиль марки Ford с черными номерными знаками, который и решил поджечь.

Позднее ночью, используя приобретенную жидкость, он облил капот автомобиля и поджег его. Процесс поджога он снял на свой мобильный телефон, чтобы затем отчитаться перед заказчиком.

Однако обещанную оплату подозреваемый так и не получил.

Напомним, 19 июля Служба безопасности Украины задержала во Львове двух подростков 17 и 18 лет, которые по указаниям российских спецслужб поджигали авто украинских военных и снимали процесс уничтожения машин на видео.

1 августа военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала диверсанта, работавшего на российскую военную разведку, во время подготовки к серии поджогов на объектах Укрзализныци в Одесской области.