Врач из Хмельницкого, которая помогала пациентам после трансплантации, сама стала посмертным донором

Дочь врача решила, что ее мама может спасти жизнь еще нескольких пациентов и приняла решение о посмертном донорстве.

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В Хмельницком 55-летняя врач-иммунолог областной больницы Галина Грановская, которая помогала пациентам после операций по трансплантации, стала посмертным донором для двух женщин с почечной недостаточностью. Об этом рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

55-летняя женщина умерла в результате инсульта. Спасти ее медики не смогли.

Галина Грановская имела врожденный порок сердца и проблемы с сосудами. Когда в Украине начало развиваться направление трансплантологии, она стала трансплант-координатором и отвечала в области за выдачу препаратов иммуносупрессии (для подавления иммунитета) пациентам с пересаженными органами.

Дочь врача решила, что ее мама может спасти жизнь еще нескольких пациентов и приняла решение о посмертном донорстве.

"Я точно знаю, что мама этого хотела бы. Когда ее просили о помощи, она всегда откликалась — будь то днем или ночью. И возможность сделать доброе дело в конце своего жизненного пути для нее однозначно важна", — сказала дочь донора Полина Грановская,.

Ее решение позволило помочь сразу двум женщинам, которые имели хронические болезни почек и находились на гемодиализе. Единственным шансом на полноценную жизнь для них обеих была трансплантация донорской почки.

Первая реципиентка — 39-летняя жительница Буковины, которая половину своей жизни болеет пиелонефритом — инфекционным воспалением почек. Вторая — 60-летняя жительница Закарпатья. Четыре года назад ей полностью удалили пораженные поликистозом почки, поэтому жила женщина только благодаря искусственному очищению крови.

"Это очень трудно. Мне до диализа каждый раз надо было преодолеть 40 километров, и это по 3-4 раза в неделю. Я настолько счастлива, что наконец стану здоровым человеком, не могу вам передать. Это дает мне надежду, что я еще много времени смогу провести со своими внуками", — рассказывает реципиентка.

Обеим пациенткам успешно пересадили почку от посмертной донора. Женщины уже дома и счастливы, что наконец могут жить без диализа.

Напомним, что в июле 2023 года в Украине впервые пересадили сердце ребенку. Маме 4-летнего донора позволили послушать его биение в теле другого ребенка.