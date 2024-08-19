Лікарка з Хмельницького, яка допомагала пацієнтам після трансплантації, сама стала посмертним донором

Дочка лікарки вирішила, що її мама може врятувати життя ще кількох пацієнтів й ухвалила рішення про посмертне донорство.

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У Хмельницькому 55-річна лікарка-імунолог обласної лікарні Галина Грановська, яка допомагала пацієнтам після операцій з трансплантації, стала посмертним донором для двох жінок з нирковою недостатністю. Про це розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

55-річна жінка померла внаслідок інсульту. Врятувати її медики не змогли.

Галина Грановська мала вроджену ваду серця та проблеми із судинами. Коли в Україні почав розвиватися напрямок трансплантології, вона стала трансплант-координаторкою та відповідала в області за видачу препаратів імуносупресії (для пригнічення імунітету) пацієнтам із пересадженими органами.

Дочка лікарки вирішила, що її мама може врятувати життя ще кількох пацієнтів й ухвалила рішення про посмертне донорство.

"Я точно знаю, що мама цього хотіла б. Коли її просили про допомогу, вона завжди відгукувалася – чи то вдень, чи вночі. І можливість зробити добру справу наприкінці свого життєвого шляху для неї однозначно важлива", – сказала дочка донорки Поліна Грановська.

Її рішення дозволило допомогти одразу двом жінкам, які мали хронічні хвороби нирок і перебували на гемодіалізі. Єдиним шансом на повноцінне життя для них обох була трансплантація донорської нирки.

Перша реципієнтка – 39-річна жителька Буковини, яка половину свого життя хворіє на пієлонефрит – інфекційне запалення нирок. Друга – 60-річна жителька Закарпаття. Чотири роки тому їй повністю видалили уражені полікістозом нирки, тож жила жінка лише завдяки штучному очищенню крові.

"Це дуже важко. Мені до діалізу щоразу треба було подолати 40 кілометрів, і це по 3-4 рази на тиждень. Я настільки щаслива, що нарешті стану здоровою людиною, не можу вам передати. Це дає мені надію, що я ще багато часу зможу провести зі своїми онуками", – розповідає реципієнтка.

Обом пацієнткам успішно пересадили нирку від посмертної донорки. Жінки вже вдома і щасливі, що нарешті можуть жити без діалізу.

Нагадаємо, що в липня 2023 року в Україні вперше пересадили серце дитині. Мамі 4-річного донора дозволили послухати його биття у тілі іншої дитини.