Как в новом учебном году будут учиться школьники в Киеве: ответ КГВА

В отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные действующим законодательством.

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В Киеве 28 августа состоялось заседание Совета обороны Киева, на котором рассмотрели несколько вопросов, в частности, обучение в школах в новом учебном году. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Так, на заседании рассмотрели вопрос форм и форматов образовательного процесса в учебных заведениях города Киева в новом учебном году. В итоге было принято решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма.

Впрочем, в отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренными законодательством Украины.

"Обязательно при очной форме обучения должно быть гарантировано наличие укрытий", — отметили в КМВА.

Сообщается, что до конца августа все образовательные учреждения города должны отчитаться о готовности по вопросам пожарной безопасности.

Учитывая общегосударственную ситуацию в энергетической сфере, Совет обороны поднял вопрос об обеспечении всех учебных заведений независимыми источниками питания электроэнергией для обеспечения непрерывного и качественного образовательного процесса.

Напомним, что с нового учебного года в Украине модельную программу "Защита Украины" будут преподавать по-новому. Она получила гриф "Рекомендовано" и направлена как на формирование патриотического сознания и системы ценностей, так и на развитие практических навыков для сохранения жизни.