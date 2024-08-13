Ориентировано на практическое применение: что ждет школьников на уроках "Защита Украины"

Обучение для учеников будет происходить в течение целого дня. Создаются классы с симуляторами управления дронами, интерактивными стрелковыми тренажерами и инструментами для освоения домедицинской помощи.

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Модельную учебную программу "Защита Украины" с сентября будут преподавать по-новому. Об этом информируют в пресс-службе министерства образования и науки (МОН).

Как отмечается, программа, получившая гриф "Рекомендовано", направлена как на формирование патриотического сознания и системы ценностей, так и на развитие практических навыков для сохранения жизни.

Особенность этой программы заключается в едином содержании для учеников и учениц, независимо от пола.

Что будут изучать в обновленной "Защите Украины"

10 класс:

вопросы национальной безопасности и обороны; основы управления и планирования; вооружение и военная техника;

стрелковая подготовка;

ориентирование на местности, инженерные фортификации;

домедицинская помощь.

11 класс:

военные технологии;

информационные войны;

домедицинская помощь,

защита гражданского населения в кризисных условиях и планирование будущего.

Отмечается, что курс ориентирован на практическое применение знаний. Обучение будет проходить в течение дня, вместо отдельных уроков еженедельно, для более глубокого погружения в материал и более эффективной отработки практических навыков. Для этого создаются ячейки с современным оборудованием — компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными стрелковыми тренажерами и инструментами для освоения правил домедицинской помощи.

На закупку специального оборудования предусмотрена субвенция в размере 1,64 млрд грн.

Особое внимание, как подчеркивают в профильном министерстве, будут уделять подготовке учителей. Уже более 90 тренеров прошли специальное обучение и готовы передавать знания учителям из регионов.

Напомним, что в украинских школах появится новый курс, который получил название "Уроки счастья". В его основе лежит американская программа по социально-эмоциональному обучению Well-Being, где детей учат любить и сочувствовать, рассказывают об эмоциональном интеллекте и важности эмпатии и тому подобное.

Также Фокус писал, что украинским школьникам отныне будут ставить оценки по-новому.