Орієнтовано на практичне застосування: що чекатиме школярів на уроках "Захист України"

Навчання для учнів відбуватиметься протягом цілого дня. Створюються класи з симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування домедичної допомоги.

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Модельну навчальну програму "Захист України" з вересня викладатимуть по-новому. Про це інформують в пресслужбі міністерства освіти та науки (МОН).

Як зазначається, програма, що отримала гриф "Рекомендовано", спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя.

Особливість цієї програми полягає у єдиному змісті для учнів і учениць, незалежно від статі.

Що вивчатимуть в оновленому "Захисті України"

10 клас:

питання національної безпеки та оборони; основи управління та планування; озброєння та військова техніка;

стрілецька підготовка;

орієнтування на місцевості, інженерні фортифікації;

домедична допомога.

11 клас:

військові технології;

інформаційні війни;

домедична допомога,

захист цивільного населення в кризових умовах та планування майбутнього.

Наголошується, що курс орієнтований на практичне застосування знань. Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, для глибшого занурення в матеріал та ефективнішого відпрацювання практичних навичок. Для цього створюються осередки із сучасним обладнанням — комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги.

На закупівлю спеціального обладнання передбачено субвенцію в розмірі 1,64 млрд грн.

Особливу увагу, як підкреслюють у профільному міністерстві, надаватимуть підготовці вчителів. Уже понад 90 тренерів пройшли спеціальне навчання та готові передавати знання вчителям із регіонів.

Нагадаємо, що в українських школах з'явиться новий курс, який отримав назву "Уроки щастя". В його основі лежить американська програма із соціально-емоційного навчання Well-Being, де дітей вчать любити та співчувати, розповідають про емоційний інтелект та важливість емпатії тощо.

Також Фокус писав, що українським школярам відтепер ставитимуть оцінки по-новому.