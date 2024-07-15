Уряд закуповує дрони та тири для школярів: чого навчатимуть учнів

Кабінет міністрів виділяє 1,65 мільярда гривень на закупівлю сучасного обладнання для курсу "Захист України" для школярів. Зокрема, дітей навчатимуть користуватися дронами.

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У містах України створять навчальні осередки для курсу "Захист України". Один осередок працюватиме на приблизно 5-10 шкіл. Серед техніки там будуть лазерні стрілецькі тренажери та симуляції управління дронами. Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

Сучасну техніку для цього курсу закуплять через Prozorro Market. Зокрема, це будуть:

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

симуляції управління дронами (з дроном, інтерактивними окулярами, пультом тощо);

навчальні тири та макетами;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації;

тренажер дефібрилятора;

турнікети тощо.

"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", — зазначив Михайло Федоров.

Слід зауважити, що в Україні наразі комплексно оновлюється підхід викладання "Захисту України" для учнів 10-11 класів. Раніше це був курс "Захист Вітчизни, допризовна підготовка". Паралельно із закупівлею обладнання вже навчають тренерів, які готуватимуть вчителів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив додаткові 2,5 мільярда гривень на побудову надійних бомбосховищ для закладів освіти. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це створить безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тисяч учнів. Крім того, ще додатковий мільярд гривень виділили на укриття в лікарнях.

Також повідомлялося, що в українських школах з'явиться новий урок. Курс отримав назву "Уроки щастя". За словами першої леді Олени Зеленської, в основі спеціального курсу лежатиме американська програма із соціально-емоційного навчання Well-Being. На цих уроках дітей навчатимуть вмінню любити та співчувати, вмінню зростати у сфері мудрості, а також розкажуть про емоційний інтелект та важливість емпатії.