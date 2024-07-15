Правительство закупает дроны и тиры для школьников: чему будут учить учеников

Кабинет министров выделяет 1,65 миллиарда гривен на закупку современного оборудования для курса "Защита Украины" для школьников. В частности, детей будут учить пользоваться дронами.

Related video

В городах Украины создадут учебные ячейки для курса "Защита Украины". Одна ячейка будет работать на примерно 5-10 школ. Среди техники там будут лазерные стрелковые тренажеры и симуляции управления дронами. Об этом сообщил министр по вопросам цифровой трансформации, вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Современную технику для этого курса закупят через Prozorro Market. В частности, это будут:

интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;

симуляции управления дронами (с дроном, интерактивными очками, пультом и т.д.);

учебные тиры и макеты;

аптечки и тренажеры для сердечной реанимации;

тренажер дефибриллятора;

турникеты и тому подобное.

"Вся страна живет в условиях полномасштабного вторжения, где важную роль играют технологии, поэтому дети должны уметь с ними работать еще со школы. Это основа нашего безопасного будущего", — отметил Михаил Федоров.

Следует заметить, что в Украине сейчас комплексно обновляется подход преподавания "Защиты Украины" для учащихся 10-11 классов. Ранее это был курс "Защита отечества, Допризывная подготовка". Параллельно с закупкой оборудования уже обучают тренеров, которые будут готовить учителей.

Напомним, Кабинет Министров выделил дополнительные 2,5 миллиарда гривен на построение надежных бомбоубежищ для учебных заведений. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это создаст безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тысяч учеников. Кроме того, еще дополнительный миллиард гривен выделили на укрытие в больницах.

Также сообщалось, что в украинских школах появится новый урок. Курс получил название "Уроки счастья". По словам первой леди Елены Зеленской, в основе специального курса будет лежать американская программа по социально-эмоциональному обучению Well-Being. На этих уроках детей будут учить умению любить и сочувствовать, умению расти в сфере мудрости, а также расскажут об эмоциональном интеллекте и важности эмпатии.