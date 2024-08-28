Як в новому навчальному році навчатимуться школярі в Києві: відповідь КМВА

В окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, які передбачені чинним законодавством.

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У Києві 28 серпня відбулося засідання Ради оборони Києва, на якому розглянули кілька питань, зокрема, навчання у школах в новому навчальному році. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Так, на засіданні розглянули питання форм та форматів освітнього процесу у закладах освіти міста Києва у новому навчальному році. У підсумку було прийняте рішення, що основною формою навчання для усіх закладів освіти буде очна форма.

Втім, в окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбаченими законодавством України.

"Обов’язково при очній формі навчання має бути гарантовано наявність укриттів", — зазначили в КМВА.

Повідомляється, що до кінця серпня всі освітні заклади міста мають відзвітувати щодо готовності з питань пожежної безпеки.

З огляду на загальнодержавну ситуацію в енергетичній сфері, Рада оборони підняла питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією для забезпечення безперервного та якісного освітнього процесу.

Нагадаємо, що з нового навчального року в Україні модельну програму "Захист України" викладатимуть по-новому. Вона отримала гриф "Рекомендовано" і спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя.