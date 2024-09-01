"Болезненная и невосполнимая потеря": разбился вертолет Харьковского университета Воздушных сил

Согласно сообщению университета, в результате авиакатастрофы погибли двое членов экипажа.

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Во время учебного полета разбился вертолет Ми-2, в результате чего двое членов экипажа погибли. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

"В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю — экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", — говорится в сообщении.

В университете уточнили, что на месте происшествия уже работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

"Командование университета и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия", — отметили в пресс-службе.

В учебном заведении также выразили соболезнования родным и близким погибших и отметили, что до обнародования результатов расследования просят воздержаться от предположений и комментариев относительно этой трагедии.

Министерство обороны, Министерство образования и науки, Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ пока не комментировали информацию об этой трагедии.

Напомним, 26 августа в Украине разбился самолет F-16, в результате чего погиб его пилот Алексей Месь.