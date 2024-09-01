"Болюча і непоправна втрата": розбився вертоліт Харківського університету Повітряних сил

Згідно з повідомленням університету, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє членів екіпажу.

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Під час навчального польоту розбився вертоліт Мі-2, внаслідок чого двоє членів екіпажу загинули. Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

"В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", — йдеться у повідомленні.

В університеті уточнили, що на місці події вже працюють слідчі, профільні експерти та фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

"Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події", — зазначили у пресслужбі.

У навчальному закладі також висловили співчуття рідним та близьким загиблих та наголосили, що до оприлюднення результатів розслідування просять утриматись від припущень та коментарів щодо цієї трагедії.

Міністерство оборони, Міністерство освіти та науки, Генеральний штаб та Повітряні сили ЗСУ наразі не коментували інформації щодо цієї трагедії.

Нагадаємо, 26 серпня в Україні розбився літак F-16, внаслідок чого загинув його пілот Олексій Месь.