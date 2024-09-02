Находится в розыске: суд избрал меру пресечения блогеру Слобоженко

В Генпрокуратуре заявили, что второму подозреваемому по делу изменили меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внести залог более чем в 45 миллионов гривен.

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей столичному блогеру. Генпрокуратура, которая заявила об этом, не назвала имени, однако из деталей дела понятно, что речь идет об Александре Слобоженко.

Отмечается, что на данный момент блогер находится в розыске.

В Генпрокуратуре также отметили, что второму подозреваемому по делу изменили меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внести залог более чем в 45 миллионов гривен. Он был заключен под стражу в зале суда.

"Также изменена ранее избранная мера пресечения его сообщнику на содержание под стражей с возможностью внесения 45 млн 420 тысяч гривен залога и взята под стражу в зале суда", — сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что блогер и его сообщник подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налогов более чем на 200 млн гривен и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, часть из этих средств блогер легализовал, приобретя элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса.

Досудебное расследование, осуществляемое детективами Бюро экономической безопасности, продолжается.

Дело Александра Слобоженко: что известно

Напомним, 28 апреля 2024 года NGL.media обнародовало расследование, в котором говорится о том, что Александр Слобоженко является фигурантом дел о неуплате налогов, оформляет свой люксовый автопарк и недвижимость на маму и бабушку.

Уже 16 августа стало известно, что блогеру Слобоженко сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 200 млн грн налогов. По данным следствия, блогер получил прибыль в более чем миллиард гривен в криптовалюте, после чего обменивал их на наличные, но не платил налоги с этой прибыли. Часть средств он легализовал, приобретя недвижимость и элитные авто.