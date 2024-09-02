Перебуває в розшуку: суд обрав запобіжний захід блогеру Слобоженку

У Генпрокуратурі заявили, що другому підозрюваному у справі змінили запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 45 мільйонів гривень.

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою столичному блогеру. Генпрокуратура, яка заявила про це, не назвала імені, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Олександра Слобоженка.

Зазначається, що наразі блогер перебуває в розшуку.

У Генпрокуратурі також зазначили, що другому підозрюваному у справі змінили запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 45 мільйонів гривень. Його взяли під варту в залі суду.

"Також змінено раніше обраний запобіжний захід його спільнику на тримання під вартою з можливістю внесення 45 млн 420 тисяч гривень застави та взято під варту в залі суду", — йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі нагадали, що блогера та його спільника підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків на понад 200 млн гривень і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, частину з цих коштів блогер легалізував, придбавши елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу.

Досудове розслідування, здійснюване детективами Бюро економічної безпеки, триває.

Справа Олександра Слобоженка: що відомо

Нагадаємо, 28 квітня 2024 року NGL.media оприлюднило розслідування, у якому йдеться про те, що Олександр Слобоженко є фігурантом справ щодо несплати податків, оформлює свій люксовий автопарк і нерухомість на маму та бабусю.

Уже 16 серпня стало відомо, що блогеру Слобоженку повідомили про підозру в ухиленні від сплати 200 млн грн податків. За даними слідства, блогер отримав прибуток у понад мільярд гривень у криптовалюті, після чого обмінював їх на готівку, але не платив податки з цього прибутку. Частину коштів він легалізував, придбавши нерухомість та елітні авто.