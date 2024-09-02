Дети с 1 по 4 класс будут питаться бесплатно, — Зеленский (видео)

Президент отметил, что сейчас не только разрабатывается соответствующая программа бесплатного питания для детей, но и создается безопасное пространство для всех школьников.

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Дети в начальной школе с 1 по 4 класс будут питаться бесплатно. Сейчас разрабатывается соответствующая программа гарантированного бесплатного питания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Также создаем программу гарантированного бесплатного питания для детей в начальной школе — с 1-го по 4-й класс", — отметил глава государства.

Он добавил, что МВД, Минобразования, областные администрации, Минцифры и громады должны обеспечить полное выполнение программы "Безопасная школа" — это создание реально надежного безопасного пространства для всех учеников и учениц, для каждой школы.

По словам президента Украины, в этом году и в Запорожье, и во многих других городах и общинах школы открылись для обучения офлайн.

"Более двух миллионов детей смогут учиться в базовом школьном формате. Еще около миллиона детей — в смешанном формате: и офлайн, и онлайн. Все это зависит от факторов безопасности, от наличия укрытий в наших школах и наших общих возможностей защищать жизнь", — отметил президент.

Напомним, что в понедельник, 2 сентября, в Украине начался учебный год. В связи с полномасштабным вторжением в основном детей будут пытаться учить смешанно: офлайн и онлайн. Разрешения обучать детей в школе получили те заведения, где есть укрытие, в прифронтовых районах дети будут учиться дистанционно, а в отдаленных от фронта районах в местные школы пошло много вынужденных переселенцев.