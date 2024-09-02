Діти з 1 по 4 клас будуть харчуватись безкоштовно, — Зеленський (відео)

Президент зазначив, що наразі не тільки розробляється відповідна програма безкоштовного харчування для дітей, а й створюється безпековий простір для всіх школярів.

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Діти у початковій школі з 1 по 4 клас харчуватимуться безкоштовно. Зараз розробляється відповідна програма гарантованого безкоштовного харчування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Також створюємо програму гарантованого безкоштовного харчування для дітей у початковій школі — з 1-го до 4-го класу", — зазначив глава держави.

Він додав, що МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифри та громади мають забезпечити повне виконання програми "Безпечна школа" – це створення реально надійного безпекового простору для всіх учнів та учениць, для кожної школи.

За словами президента України, цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших містах та громадах школи відкрилися для навчання офлайн.

"Понад два мільйони дітей зможуть навчатися у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей — у змішаному форматі: і офлайн, і онлайн. Все це залежить від чинників безпеки, від наявності укриттів у наших школах і наших спільних можливостей захищати життя", — зазначив президент.

Нагадаємо, що в понеділок, 2 вересня, в Україні розпочався навчальний рік. У зв'язку з повномасштабним вторгненням здебільшого дітей намагатимуться навчати змішано: офлайн та онлайн. Дозволи навчати дітей у школі отримали ті заклади, де є укриття, у прифронтових районах діти навчатимуться дистанційно, а у віддалених від фронту районах до місцевих шкіл пішло багато вимушених переселенців.