В Киеве произошел взрыв на АТП: есть погибшие, под завалами могут быть люди (фото, видео)

В Голосеевском районе частично разрушено двухэтажное здание. В ГСЧС заверили, что взрыв не связан с боевыми действиями. На месте работают экстренные службы.

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В воскресенье, 8 сентября, жители нескольких районов Киева слышали сильный взрыв. Столичные Telegram-каналы публиковали видео, на которых видно столб дыма, поднимающийся в небо.

Воздушная тревога в городе объявлена не была.

ГСЧС подтвердили СМИ, что взрыв был бытового характера и не связан с боевыми действиями.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что взрыв "неизвестного происхождения" произошел на территории автотранспортного предприятия в Голосеевском районе.

"Частично разрушено двухэтажное здание. Пожаров нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", — написал городской голова Киева.

Также в сети распространяют видео с последствиями взрыва.

Оперативную информацию о взрыве в Голосеевском районе сообщили в ГСЧС.

"В 10:12 к спасателям поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской. На территории автотранспортного предприятия произошло частичное разрушение в двухэтажном здании без возгорания. Вероятно под завалами могут быть люди. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

На месте работает 31 спасатель и 8 единиц техники.

В 10:50 начальник КГВА Сергей Попко сообщил о двух погибших.

По его словам, частично разрушено двухэтажное здание 40 х 100 м. Пожара в результате взрыва не было.

"Предварительно, обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал он.

Напомним, 7 сентября обломки сбитых российских дронов упали на жилой дом и территорию детского сада в Киеве.