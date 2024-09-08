У Києві стався вибух на АТП: є загиблі, під завалами можуть бути люди (фото, відео)
У Голосіївському районі частково зруйнована двоповерхова будівля. У ДСНС запевнили, що вибух не пов'язаний з бойовими діями. На місці працюють екстрені служби.
У неділю, 8 вересня, жителі декількох районів Києва чули сильний вибух. Столичні Telegram-канали публікували відео, на яких видно стовп диму, що здіймається в небо.
Повітряна тривога в місті оголошена не була.
ДСНС підтвердили ЗМІ, що вибух був побутового характеру і не пов'язаний з бойовими діями.
Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що вибух "невідомого походження" стався на території автотранспортного підприємства у Голосіївському районі.
"Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", — написав міський голова Києва.
Також у мережі поширюють відео з наслідками вибуху.
Оперативну інформацію щодо вибуху у Голосіївському районі повідомили в ДСНС.
"О 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській. На території автотранспортного підприємства сталось часткове руйнування у двоповерховій будівлі без займання. Ймовірно під завалами можуть бути люди. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.
На місці працює 31 рятувальник та 8 одиниць техніки.
О 10:50 начальник КМВА Сергій Попко повідомив про двох загиблих.
За його словами, частково зруйнована двоповерхова будівля 40 х 100 м. Пожежі внаслідок вибуху не було.
"Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", — написав він.
Нагадаємо, 7 вересня уламки збитих російських дронів впали на житловий будинок та територію дитячого садочку у Києві.