У Києві стався вибух на АТП: є загиблі, під завалами можуть бути люди (фото, відео)

У Голосіївському районі частково зруйнована двоповерхова будівля. У ДСНС запевнили, що вибух не пов'язаний з бойовими діями. На місці працюють екстрені служби.

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У неділю, 8 вересня, жителі декількох районів Києва чули сильний вибух. Столичні Telegram-канали публікували відео, на яких видно стовп диму, що здіймається в небо.

Повітряна тривога в місті оголошена не була.

ДСНС підтвердили ЗМІ, що вибух був побутового характеру і не пов'язаний з бойовими діями.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що вибух "невідомого походження" стався на території автотранспортного підприємства у Голосіївському районі.

"Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", — написав міський голова Києва.

Також у мережі поширюють відео з наслідками вибуху.

Оперативну інформацію щодо вибуху у Голосіївському районі повідомили в ДСНС.

"О 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській. На території автотранспортного підприємства сталось часткове руйнування у двоповерховій будівлі без займання. Ймовірно під завалами можуть бути люди. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

На місці працює 31 рятувальник та 8 одиниць техніки.

О 10:50 начальник КМВА Сергій Попко повідомив про двох загиблих.

За його словами, частково зруйнована двоповерхова будівля 40 х 100 м. Пожежі внаслідок вибуху не було.

"Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", — написав він.

Нагадаємо, 7 вересня уламки збитих російських дронів впали на житловий будинок та територію дитячого садочку у Києві.